بينيلوبي كروز تتقدمهنَّ.. نجماتٌ يودعنَ كارل لاغرفيلد في عرض شانيل الأخير!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرصت العلامةُ الفرنسيةُ للأزياء الراقية "شانيل" على تكريم المصمم الراحل كارل لاغرفيلد الذي تولّى رئاسة الدار العريقة طوال 3 عقود، وكان يُقدّم 8 مجموعات أزياء سنويًا.

"شانيل" قدّمت في أسبوع باريس للموضة، المجموعة الأخيرة التي حملت بصمات لاغرفيلد قبل رحيله، وحضر العرض عددٌ من النجمات والوجوه الإعلانية المفضلات لدى كارل.

بينيلوبي كروز الممثلة الحائزة على أوسكار وعارضة الأزياء الإسبانية، تألقت بفستان من توقيعه، سارت على ممر أزياء شانيل للتكريم الأخير للمصمم الراحل، الذي وافته المنية الشهر الماضي، وارتدت سفيرة العلامة الفرنسية فستانًا باللون الأبيض مع تنورة من الريش وفي يدها وردة بيضاء، فبدت فيه في غاية الشياكة والجاذبية.

واختارت كارا ديليفين الممثلة والمغنية وعارضة الأزياء البريطانية معطفًا طويلاً بقصة واسعة وتصميم انسيابي أنيق مستوحى من نقشة المربعات والكارو وأكملت اللوك بالقبعة المنقوشة.

Advertisements

العارضة الأمريكية كايا جوردن جربر تألقت أيضًا بجمبسوت طويل بقصة واسعة وتصميم انسيابي أنيق، وكذلك في إطلالة ثانية بفستان شبيه بالذي ارتدته بينيلوبي كروز.