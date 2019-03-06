أسماء عبد الله تُوضّح سبب اهتمامها بالمرأة"السمينة"

القاهرة - شيماء مكاوي
كشفت المصممة أسماء عبد الله صاحبة العلامة التجارية "ست الصبايا" عن إطلاقها لجزء من مجموعة " ست الصبايا" لربيع 2019 للمرأة الممتلئة " الكيرفي".
وقالت أسماء عبد الله في حديث خاص لـ " لايف ستايل": من خلال ديفيليه " أخر موضة" قمت بإطلاق الجزء الأول من مجموعة الربيع لعام 2019، للمرأة " الكيرفي" أو الممتلئة، سواء المحجبة أو غير المحجبة.
المجموعة مقدمة للمرأة الجريئة، استخدمت من خلالها العديد من الخامات مثل الجينز والكريب والأقمشة المنقوشة بالورود ، والأقمشة المخططة بالأبيض والأسود، صممت أيضا سالوبيت أسود بحزام عريض حتى يظهر جمال جسم المرأة " الكيرفي" وحتى تشعر بأنوثتها.
وصممت لأول مرة فستان من قماش التايجر مع تحديد لمنطقة الخصر، وهو تصميم جذاب للغاية وبسيطة أيضا جدا، كما يمكن أن يطلق عليه "تصميم ناعم" .
والأزياء تنوعت ما بين المناسب للمرأة الغير محجبة من تنورات قصيرة ودريسات قصيرة، والمناسب للمرأة المحجبة أيضا.
وأضافت أسماء: أحاول دائما من خلال أزيائي أن أهتم بالمرأة ذات الجسم الممتلئ وأن أجعلها " ست الصبايا" بما ترتديه من ملابس وأزياء مميزة ، لأن هناك الكثير من مصممين الأزياء لا يهتمون بها وبتصميم الملابس التي تناسب طبيعة جسمها.
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