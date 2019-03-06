"Dive Control" ساعة استثنائية للغواصين المحترفين

كشفت دار الساعات السويسرية "أوريس" عن ساعتها الجديدة "دايف كنترول - Dive Control"، والتي تم إصدارها بأعداد محدود من 500 قطعة فقط.، كما أنها صممت للغواصين المحترفين. ساعة أوريس الجديد ساعة أوريس الجديد "دايف كنترول - Dive Control" جاءت في علبة قطرها 51 مللم مصنوعة من التيتانيوم المغلفة بـ" DLC" أسود اللون، كما أنها مزودة بنظام أمان التناوب المسجل ببراءة اختراع لأوريس، وهو جهاز أوريس رئيسي يقوم بإحكام الحافة الدوارة أحادية الاتجاه في مكانها أثناء الغوص. "دايف كنترول - Dive Control" بها عداد كرونوغراف مدته 60 دقيقة عند الساعة 12 تماماً، وتتميز بقدرتها على مقاومة تسرب المياه حتى عمق 100 بار (1000 متر)، وأجريت عدد من اختبارات الضغط لساعة أوريس الجديدة حتى 125 بار للتأكد من قدرتها على العمل في أحلك الظروف، ونجحت في الاختبار بشكل كبير. مميزات ساعة Dive Control وجاءت "Dive Control" بميناء كبير لزيادة درجة الوضوح، وتحتوي الحافة على حلقة علوية من السيراميك مقاومة للذبول، كما تم حشو العقارب بمادة سوبرلومينوفا -Super-LumiNova®، كما اعتمدت الساعة في تصميمها علة تفاصيل صفراء عالية التباين لإبراز المعلومات المهمة بها، ويرجع اختيار اللون الأصفر بها إلى أنه يعد واحد من الألوان الأكثر وضوحاً تحت الماء. ساعة أوريس الجديد مزودة بصمام فرار هليوم أوتوماتيك، وهو جهاز مفيد لـ "رومان" وزملائه الذين يعيشون في جو الهيليوكس أثناء الغوص، وهي مكونة من ذرات الهليوم أصغر من ذرات الأكسجين ويمكنها دخول الساعة، وبدون صمام الفرار لإطلاق هذه الجسيمات، تصبح الساعة معرضة للتلف.

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