متى يرتدي الطفل نظارة شمسية؟.. احذر هذه المخاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
يسعى الآباء والأمهات إلى شراء نظارة شمس مناسبة لأطفالهم الصغار لحمايتهم من أشعة الشمس والظهور بشكل مرح عند الخروج من المنزل، لكن هل هناك عمر معين لارتداء الأطفال نظارة شمسية؟
ذكرت الجمعية الأمريكية لطب العيون "AAO" على موقعها الرسمي، أن أفضل وسيلة لحماية الرضع من الشمس تتلخص في ارتداء الطفل قبعة ذات حواف ووضع كريم واقٍ من الشمس مناسب له تحت إشراف الطبيب المختص.
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