"بهية" تنظم حفلا لتكريم "محاربات سرطان الثدي"

تستعد مؤسسة "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، لتنظيم حفلًا غنائيًا لفرقة "أوتار"، بقيادة الدكتور عمرو عبدالمنعم، يوم السبت، الموافق 9 مارس، في تمام الساعة الخامسة عصرًا، في مقر المجلس بمدينة نصر.
وسيتم خلال الحفل تكريم المحاربات المثاليات بمؤسسة "بهية"، وسيضم الحفل 120 سيدة من المحاربات، وعلى رأسهم كل من النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، وأعضاء وعضوات المجلس، وأعضاء مجلس إدارة مستشفى "بهية"، وأعضاء لجنة الصحة بالمجلس.
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