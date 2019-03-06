بالصور| إطلالة لنوال الزغبي بزيها المفضل في أحدث ظهور لها

إطلالة ملفتة، ظهرت بها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، خلال احتفالها بألبومها الغنائي الجديد "كدة باي"، مساء أمس، بإحدى الفنادق الكبرى ببيروت.

وظهرت "الزغبي" بزيها المفضل "جامبسوت"، الذي عُرفت بكثرة ارتدائها له في الفعاليات الفنية والمناسبات الخاصة، والذي تميز هذه المرة بأنه أحمر اللون ولامع، فضلًا عن أنه مزين بحزام عريض، من توقيع دار الأزياء العربية "لابورجوازي".

وتفاعل متابعو الفنانة اللبنانية مع إطلالتها اللامعة، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وحصدت على مايزيد عن 20 ألف تسجيل إعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، أبرزها: "جامبسوت بيليق عليكي دايما"، و"ملكة جمال لبنان"، و"إطلالة رائعة يا نوال"، و"قمرين".

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