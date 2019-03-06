أخطاء تقع فيها ربات البيوت عند تسخين الأطعمة في "المايكروويف"

يعتبر "المايكروويف"، وسيلة سريعة لتسخين الطعام، فتلجأ إليه ربات البيوت اختصارًا للوقت، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يحذر وضعها فيه لخطورتها على الصحة منها كما ذكرها موقع "ريديرز دايجست":

الفواكهة المجمدة

يتسبب وضع الفواكه المجمدة في "المايكروويف"، في تحويل المواد المضادة للأكسدة في الفواكه إلى أخرى مسرطنة.

البطاطس

مشكلة البطاطس في وجود البوتولينوم، وهى بكتيريا تتسبب في حدوث التسمم الغذائي، والتي تنمو بشكل كبير إذا لم يتم تخزينها بشكل جيد، ويقول الأطباء إن المايكرويف لا يستطيع أن يقتل هذه البكتيريا، والتي تتسبب في نهاية الأمر بإصابة من يتناولها بالشلل.

اللحوم

يمكن لـ"المايكروويف" أن يحرق أطراف قطعة اللحم في حين يبقى الوسط كما هو، مما يسمح بنمو البكتريا الضارة للصحة بها.

البيض

نبه خبراء التغذية من خطورة وضع البيض في "المايكروويف"، لكون ذلك يتسبب في تكوين مواد سامة، الأمر الذي يضر بالجهاز الهضمي.

الحليب

تنصح دراسات طبية بتجنب تسخين الحليب في "المايكروويف" كون ذلك يتلف نسبة جيدة من فوائد المواد الغذائية الموجودة فيه.

آنية تحتوي معادن

يمكن أن تحدث آنية الطعام الورقية التي تحتوي على مقابض معدنية حريقا داخل "المايكروويف"، لذا ينصح بالتأكد من أن يكون الإناء المستخدم مخصصا للاستعمال فيه، وهو ما يمكن أن تجده مكتوبا أسفل الإناء.

الأواني البلاستيكية

تحتوي العديد من الأواني البلاستيكية على مواد كيماوية يمكن أن تتسرب إلى طعامك عند تسخين البلاستيك، وإن كنت تقوم بتسخين المشروبات باستخدام أكواب بلاستيكية فعليك التوقف عن ذلك فورا.

الأعشاب والخضروات المبللة

يعتقد بعض الأشخاص أنهم عندما يضعون الخضروات والأعشاب المبللة في "المايكروويف" فهذا سيساعد على تجفيفها، ولكن في الحقيقة إن هذه الطريقة تتسبب في احتراق الخضروات بسبب تعرضها إلى درجة حرارة عالية .

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