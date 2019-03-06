بالصور| راندا البحيري بإطلالة جديدة.. والجمهور: "معرفناكيش"

فاجئت الفنانة راندا البحيري جمهورها، بإطلالة غير معتادة لها، في أحدث جلسة تصوير لها، منشورة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "البحيري" بفستان فاتح اللون، والذي تميز بأنه طويل ولامع، ويحمل نقوش كثيفة، فضلًا على أنه مزين بـ"الريش"، مع اختيارها تسريحة شعر قديمة، كانت تظهر بها "العرائس" منذ أكثر من 5 سنوات.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت خلال الساعات الماضية، على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "معرفتكيش يا راندا"، و"تسريحة الشعر واللينسيز والميكاب مش لايقين عليكي"، و"إنتي حلوة في كل أحوالك"، و"ده فوتوسيشن خطوبتك ولا إيه".

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