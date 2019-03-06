مليونير تايلاندي يعرض ابنته للزواج مقابل 315 ألف دولار

عرض مليونير تايلاندي، صاحب الـ58عامًا، يدعى أرون رودثونج، ابنته "كارنسيتا"، صاحبة الـ26 عامًا، للزواج، ومنح من يرتبط بها نحو 315 ألف دولار، دون أخذ رأيها ومنحها حقها في القبول أو الرفض، معتقدًا أن ما يفعله في صالح الفتاة.

وتقضي العادات في بعض مناطق تايلاند، بأن يدفع الرجل مهرًا لزوجته المستقبلية، مثلما هو الحال في الدول العربية، وبعكس العادات في الهند، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويملك الأب مزرعة فواكة، تقدر قيمتها بعدة ملايين من الدولارات، في مقاطعة "تشوبهون"، جنوب تايلاند، وتساعده ابنته العذراء، في إدارة أعمال الأسرة.

وأشار الأب المليونير إلى أنه لا يوجد قيود على جنسية المتقدم للزواج من ابنته ومن يقع عليه الاختيار، طالما أنه سيعمل جاهدًا وأن يساعد في سعادة ابنته، فهو يريد رجلًا يحافظ على أعماله.

وأكد الأب أنه ليس بحاجة لشخص يحمل شهادة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، فيحتاج رجلا جادًا ومجتهدًا ويعمل بإخلاص.

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