تكريم المجموعة الأخيرة للراحل كارل لاغيرفيلد في باريس

خسر عالم الموضة رمزًا عظيمًا حين توفي المصمم كارل لاغيرفيلد في 19 فبراير/ شباط، عن عمر يناهز الـ85 عاما، بعد معركة مع سرطان البنكرياس، وقد جذبت دار أزياء شانيل، الممثلة كارا ديليفينغ، 16 عاما، وبينيلوبي كروز، 44 عاما، وعارضة الأزياء كايا غربر، 17 عاما، على منصة عرض أزيائها التي سيطر عليها اللون الأبيض، وكانت مغطاة بالثلج، حيث تكريم المجموعة الأخيرة لكارل في "غراند بالايس" في العاصمة الفرنسية باريس.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كارا افتتحت العرض وبدت رائعة، حيث ارتدت جمبسوت كاروهات باللونين الأبيض والأسود، ووضعت قلادة كبيرة عند فتحة الصدر، وحزام على خصرها، وأظهرت إحدى الصور دعائها وصلاتها لكارل، ومن ثم صعدت على منصة عرض الأزياء لتمسك بعارضة أزياء كانت تبكي حزنا على رحيل كارل.

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وأكملت كارا إطلالتها بارتداء قبعة من نفس قماشة الجمبسوت، ومعطفا طويلا تخلت عنه بعد ذلك، أما الممثلة بينيلوبي كروز ارتدت، تنورة فرو بيضاء متطابقة مع بلوزتها، وسارت على منصة عرض الأزياء، بينما كانت تمسك بوردة بيضاء في يدها، تحية لكارل، وارتدت كايا فستان قصير مني مرصع باللورود، وكان الجزء السفلي من الفرو، وبدت جميلة أثناء سيرها على المنصة وهي تصفق لكارل.

وانضمت للعرض النجمة كرستين ستيوارت، 28 عاما، ولكن لم تلتقط لها صورة وهي على منصة عرض الأزياء، وقد ارتدت جمبسوت باللون الأسود عليه علامة شانيل، وارتدت حذاءا بالكعب العالي باللون الأسود من "ماري جاني" ونظارة شمسية باللون الأحمر، وظهرت أيضا بجانب المغنية جانيلي موناي، 33 عاما.

وتم إصدار تعليمات للحضور بعد ارتداء أحذية بكعب عالي، بسبب إغراق مكان العرض بالثلوج، في تحية لكارل، الذي ولد في مدينة هامبورغ، وبعد وفاته نشرت شانيل بيانا رسميا على موقع انستغرام تقول:" دار أزياء كارل لاغيرفيلد تشارك بكل الحزن والأسى رحيل مديرها الإبداعي كارل لاغيرفيلد، في 19 فبراير/ شباط 2019، في باريس، فرنسا."

وظهر المدير الإبداعي لشانيل في الفترة الأخيرة مريضا تتضح عليه علامات المرض، في الشهور الأخيرة، ولم يظهر في عرض أزياء شانيل في باريس في يناير/ كانون الثاني، وحينها قالت شانيل إنها توجه له التحية، كونه مرهقا.

والتحقت عارضة الأزياء الشهيرة، ناعومي كامبيل، 48 عاما، بعرض الأزياء، وارتدت بوتا باللون الذهبي يتماشي مع القبعة، وجاكيت رياضي طويل مزخرف بعدة ألوان، حيث الأسود والأخضر والذهبي، وكان برفتها كلوديا شيفير، 48 عاما، والتي ارتدت بلوفر خفيف باللون الأبيض، وبنطلون واسع باللون الأحمر، وحملت حقيبة رياضية من شانيل.

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