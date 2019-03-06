هالي بيري تكشّف عن وشمها الجديد عبر "إنستغرام"

كشّفت الممثلة هالي بيري، عن وشمها الجديد في صورة نشرتها مع ظهر مكشوف عبر "إنستغرام"، حيث أظهرت بيري، البالغة من العمر 52 عامًا، الوشم الذي غطى ظهرها وفي نفس الوقت أخفت وجهها وملامحها، وشاركت النجمة الخمسينية، صورتين مختلفتين لها، واحدة في صفحتها الرئيسية، والأخرى في قصتها عبر "إنستغرام".

وأظهرت الصورة، النجمة من الخلف في تنورة متلألئة، والوشم الطويل الذي أمتد من تنورتها وصولًا إلى شعرها، كما لو كان ينمو من أسفل تنورتها، وبدت بيري مع جسد رشيق وأزرع مشدودة، عندما وقفت ممسكة ببيضة أمام الطباخ، وكتبت، "من يقول أنني لست حورية البحر".

ولم يتضح بعد متى وأين حصلت النجمة الفائزة بجائزة الأوسكار، على هذا الوشم، فقد ارتدت بيرى ثوبًا أحمر طويلًا أثناء حصولها على جائزة "غولدن غلوب"، في السادس من يناير/ كانون الثاني، لكن هذا الوشم لم يكن موجودًا، كما حضرت حفل توزيع جوائز مصممي الأزياء، في 19 فبراير/ شباط في ثوب قصير، لكنها صففت شعرها في ذيل حصان سميكً منخفضًا حجب المنطقة ولم يظهر لها أي وشم، وكما هو الحال مع جائزة الأوسكار في 24 فبراير/ شباط، لذا يبدو أن بيري حصلت على هذا الوشم حديثًا.

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