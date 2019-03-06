تعرف على طريقة عمل "المكرونة بالسي فود"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تحتوي "المكرونة بالسي فود" على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الغذائية، والعناصر المختلفة المفيدة للجسم، وهي من الوصفات السهلة التي يمكن عملها في المنزل.

ويمكن معرفة طريقة عمل "المكرونة بالسي فود" في وقت قصير، من خلال الفيديو التالي: