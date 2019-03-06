انت الان تتابع تفاصيل خبر إماراتية تشكو من نفوذ عائلتها في السلطة.. ماذا فعلوا؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 مارس 2019 11:36 صباحاً - تحدثت المواطنة الإماراتية، هند البلوكي (42 عاماً)، اللاجئة في ألمانيا والتي تقول إنها "معنّفة"، عن الأسباب التي اضطرتها إلى الهروب من بلادها.

وذكرت البلوكي خلال مقابلة لها على قناة "dw" الألمانية أمس الثلاثاء، أن تهديد عائلتها لها بإدخالها مستشفى الأمراض العقلية أو القتل، بعد طلبها الطلاق من زوجها الذي كان يعنفها ويخونها ورغبتها باللجوء إلى القضاء، كان من الأسباب التي جعلتها تقدم على خطوتها بالهرب.

وبينت المواطنة الإماراتية أنها لا تستطيع مسامحة أهلها الذين حرموها من أولادها الأربعة، وأجبروها على الهروب بعيداً عنهم.

ورداً على إعلان مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عرضها على الإماراتية الهاربة إلى ألمانيا المساعدة في الطلاق، ردت هند البلوكي بالقول: "مستحيل أن يستطيعوا مساعدتي لأن عائلتي نافذة جداً في الدولة".

يشار إلى أنّ البلوكي، وهي أم لأربعة أطفال، وصلت إلى جمهورية مقدونيا الشمالية آتية من دبي في أكتوبر 2018، وتقول السيدة الإماراتية إنّها تتعرض لسوء معاملة واضطهاد من قبل أسرتها بسبب طلبها الطلاق من زوجها، وإنّ أسرتها هددتها بالقتل.

لكنّ وزارة الداخلية المقدونية رفضت طلب لجوء البلوكي، لـ"عدم وجود أساس للاعتقاد بأنها تعرضت للاضطهاد"، قبل أن تقبل ألمانيا منحها اللجوء في نوفمبر الماضي.

وتعد هند ثاني إماراتية تهرب من بلدها خلال الآونة الأخيرة. إذ سبقتها الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم، ابنة الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبي، التي هربت من "التعنيف الأسري"، بحسب زعمها، في مارس 2018، قبل أن تجري إعادتها إلى بلادها عبر قوة عسكرية داهمت اليخت الذي كانت عليه في المحيط الهندي.