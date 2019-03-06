بالصور| كيم كاردشيان تعيد موضة "الجينز غير المتناسق"

أعادت نجمة تليفزيون الواقع إحياء موضة بداية الألفينات من الجينز غير المتناسق، بعدما ارتدت "توب جينز" عاري مع بنطلون بدرجة أخرى غير متناسق اللون والحياكة، ليبدو وكأنه مجمع من قصاصات أقمشة مختلفة.
وحسبما ذكر موقع "كوزموبوليتان"، ارتدت كيم كارديشيان، البالغة من العمر 38 عامًا، تلك الملابس على العشاء في نوبو في ماليبو للاحتفال بعيد ميلاد صديقتها جوناثان تشيبان.
ويتوقع أن تكون البدلة التي ارتدتها نجمة تليفزيون الواقع ستصبح موضة 2019 الصيفية المقبلة.
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