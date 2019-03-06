بالصور| غادة عبدالرازق بالـ"ميتاليك" في جلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة غادة عبدالرازق لجلسة تصوير حديثة بعدسة المصور خالد فضة، ونشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "غادة" في الجلسة بإطلالة لامعة أنيقة، ارتدت خلالها "بلوزة فضي ميتاليك"، وسروال أسود ذو وسط مرتفع وحزام عريض، فيما استخدمت قبعة سوداء لتزيين شعرها مزينة بـ"بروش"، وتركته منسدلا في صورة أخرى. وتواصل الفنانة غادة عبدالرازق تصوير مسلسلها الجديد "حكاية مرة"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للدراما التليفزيونية. ​

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