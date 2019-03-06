أمريكية تتحدى "حريق جسدها" وتصبح عارضة لمنتجات تجميل

تمكنت كاترين بوج 25 عامًا، من منطقة ريكسهام في أمريكا، أن تتحدى كل ما مر بها من ظروف صعبة بعد تعرضها لحروق، إثر تعرضها لحادث سير أدى إلى احتراق جسمها بنسبة 96%.

وبحسب ما ذكره موقع "مترو" الإلكتروني، لم يقف ما مرت به أمام احلامها في أن تصبح على رأس المشاركات في حملة للترويج لمنتجات التجميل لإحدى الشركات العالمية، وتم اختيارها لتكون واجهة الشركة في بريطانيا بسبب التغيرات الجذرية التي أجرتها على مظهرها بعد إصابتها بتشوهات.

وقد أعلنت الشركة عن هذه المبادرة التي تهدف إلى تقديم الدعم للنساء، بعد أن كشفت أبحاث أجراها خبراء تابعون لها بأن نسبة 80% من النساء في بريطانيا يشعرن بعدم الرضا عن مظهرهن، وأن 60% منهن يشعرن بالقلق إزاء مظهرهن.

من الجدير بالذكر بأن الشركة اختارت "كاترين" التي ستنضم إلى مجموعة من الوجوه المتنوعة، لتكون مشاركة رئيسية في الحملة.

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