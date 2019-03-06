بالصور| "القومي للمرأة" بأسوان ينظم دورة للإسعافات الأولية

تستمر احتفالات المجلس القومي للمرأة بجميع فروعه داخل المحافظات، بمناسبة مرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية، والتي تحمل شعار"المراة المصرية أصل الحكاية".

ونظم المجلس بمحافظة أسوان، حملة "لأني رجل"، استهدفت رجال وشباب قرى مراكز أسوان، ودراو، إدفو، كوم أمبو، ونصر النوبة، وتم توعيتهم برسائل الحملة والتأكيد على أهمية دعم المرأة في المجتمع.

ونظم الفرع أيضًا حملة "طرق الأبواب"، بمركزي" إدفو، كوم أمبو"، واستهدفت حوالي 1800 سيدة، وتضمنت أنشطة الفرع تنظيم ندوة عن الإسعافات الأولية بمركز معلومات الحاسب الآلي والتكنولوجيا بمركز نصر النوبة، وذلك بحضور الدكتور محمد فراج مدير الحميات بمستشفى ناصر المركزي.

وقام بإلقاء محاضرة لتأكيد أهمية الإسعافات الأولية وكيفية عملها والتعامل مع المصاب، واستعرضت هالة إسماعيل المحامية بمكتب الشكاوى دور مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس بمحافظة أسوان.

​