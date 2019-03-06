بالصور| "قومي المرأة" بالمنوفية يواصل لقاءات "السيدة المصرية أصل الحكاية"

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة، عدد من الأنشطة بمراكز وقرى المحافظة، من بينها حملة "لأني رجل"، بمركز قويسنا بقرى ميت العز وكفر ميت سراج، مستهدفة 730 شاب ورجل، في إطار احتفالية المجلس القومي للمرأة، بعنوان "المرأة المصرية أصل الحكاية".

وتم خلال الندوة تعريف الحضور بالمجلس القومي للمرأة، ودوره وأبرز برامجه وتوصيل رسائل حملة "لأني رجل"، أوالتعريف بمكتب الشكاوى والرد على الاستفسارات القانونية.

وتم ايضًا تنفيذ حملة طرق الأبواب بمركز قويسنا بقرى (طه شبرا - شمنديل – ميت ابو شيخة – ميت سراج - ميت القصري)، بمحافظة المنوفية.

ووصل حوالي 4200 سيدة، بهدف تعريف الحضور بالمجلس القومي للمرأة ودوره وأبرز برامجه، وتوصيل رسائل حملة طرق الأبواب، والتعريف بمكتب الشكاوى والرد على الاستفسارات القانونية.

وقام الفرع أيضًا بالاحتفال بيوم الشهيد بمدرسة "المؤسسة"، بمركز الباجور، بقاعة اجتماعات مقر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية، ووصل عدد إجمالي المستهدفين 150 مشارك تم التعريف بالاحتفالية، وحملتي "طرق الأبواب"، و"لأني رجل".

كما تم التأكيد على دور المرأة باعتبارها أم وأخت وزوجة للشهيد وما تتحمله من عناء لإعادة بناء الأسرة، واستعرض اللقاء تضحيات رجال الجيش والشرطة وشهداء الوطن، والتعريف بمكتب الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وفي ختام اللقاء قام الدكتور محمد طاحون منسق عام الحملة، ومحمود المرسي رئيس المدينة، بتوزيع شهادات التقدير والتكريمات على أسر الشهداء والمتميزين من الطلاب والمشاركين.

وشارك الفرع في افتتاح دوري مراكز الشباب للصم، بمركز شباب مدينة قويسنا، ووصل إجمالي المستهدفين 350 مشارك.

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