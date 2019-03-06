إطلالات متألقة لكريستين ستيوارت في آخر عروض لاغرفيلد

اختار مصمم الأزياء الراحل كارل لاغرفيلد، المدير الإبداعي للعلامة التجارية "شانيل"، الممثلة الأميركية كريستين ستيوارت، لتكون وجهًا إعلانيًا لدار الأزياء الفرنسية الشهيرة منذ خمس سنوات، وتألقت ستيورات خلال عرض مجموعته الأخيرة ضمن أسبوع الموضة في باريس، والذي أقيم يوم الثلاثاء، في متحف القصر الكبير.

وظهرت الممثلة البالغة من العمر 28 عامًا، بإطلالة أنيقة وسط ديكور مستوحى من جبال الألب في جمبسوت من تصميم شانيل، حيث ارتدت جامبسوت على المدرج الثلجي والذي كان مزينا بشعار العلامة التجارية في إشارة إلى تراث لاغرفيلد.

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اضافت كريستين ستيوارت بعض اللمسات الجمالية إلى إطلالتها، مع زوجا من الأحذية الجلدية السوداء وقلادة فضية جذابة على شكل قلب، وسلسلة من الخرز الأسود. واكملت نجمة فيلم "Twilight" بزوجًا من النظارات الشمسية السوداء المؤطرة باللون الأسود وصففت شعرها الاشقر بتصفيفة شعر مناسبة مع لمسة من المكياج الناعم.

صمم ديكور العرض الأخير للمصمم الراحل كارل لاغرفيلد ليشبه قريّة مغطّاة بالثلج أحاطت بها جبال الألب الباردة وزيّنتها "شاليهات" خشبيّة، وقد شارك لاغرفيلد قبل رحيله بكافة تفاصيل هذا العرض وتصميم أزيائه التي تألّفت من 72 إطلالة.

ولطالما كانت كريستين ستيوارت وجها إعلانيا للعلامة التجارية ، وبطلة العديد من إعلانات شانيل على مدى السنوات القليلة الماضية، حرصت النجمة على الحضور في الصفوف الأولى في العرض الأخير للمدير الإبداعي الراحل، الذي توفي في فبراير الماضي عن عمر 85 عاما فقد كان يعاني من سرطان البنكرياس.

وفي الماضي ، تحدثت كريستين باعتزاز عن المصمم الراحل، قائلة : "كارل دائما يجعلني أشعر بأن الاهتمام بنفسي هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به. وفي عالم الموضة ، هذا أمر نادر".

انضمت كريستن إلى قائمة من الحاضرين في المعرض ، حيث انضمت إلى أشلي بينسون ، بوبي ديليفينغن ، نعومي كامبل، ماريون كوتيارد، مونيكا بيلوتشي، فيبي تونكين، كاريس السون، لارا ستون، كلوديا شيفر، وساشا لوس.

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