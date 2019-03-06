تعرف على أسباب الشعور بـ"الجوع" طوال الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يعتبر الشعور الدائم بالجوع من الأشياء التي تقابل الكثير منا، حيث تشعر بهذا الشعور بعد وقت قصير جدًا من تناول وجبة ما أو طعام، إذ يتملكك شعور أنك جائع وتريد تناول الطعام مرة أخرى من دون معرفة ما سبب هذا الشعور الدائم.

وفي هذا الموضوع نقدم لكم أسباب الشعور الدائم بالجوع، وفق ما نشره موقع "webteb".

- نوعية الطعام

لا توفر لكم المشروبات السكرية والحلويات والمعجنات طاقة دائمة، مما يجعلكم تشعرون بالجوع مجددًا، الخيارات الأفضل هي الألياف أو الحبوب الكاملة أو الفواكه أو الخضراوات والدهون الصحية "السلمون والمكسرات والأفوكادو" والبروتينات الخالية من الدهون مثل البيض والفاصوليا والدجاج المشوي.

- الشعور بالضغط والتوتر

إذا كانت مخاوفك متعلقة بالوقت، فإن جسمك يعمل على رفع مستويات هرمون "الكورتيزول"، وهذا هرمون يجعلك تريد أن تأكل كل شيء من حولك، فعندما يذهب الضغط، تنخفض مستويات الكورتيزول وتعود شهيتك عادًة إلى طبيعتها.

- العطش

في بعض الأحيان عندما تعتقد أنك بحاجة إلى تناول الطعام، تكون في الواقع جافا "عطِشا"، لذلك حاول شرب بعض الماء أولاً، ويتيح لك ذلك معرفة أنك قد تحتاج إلى تناول شيء ما، ولأنك تمتلك المياه، فقد تكون أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام.

- تصاعد نسبة السكر في الدم

عندما تأكل الكربوهيدرات الحلوة أو النشوية مثل الكعك والصودا العادية، فإنها ترسل الكثير من السكر إلى نظامك دفعة واحدة، لذا يحرر جسمك هرمون الإنسولين الذي يساعد خلاياك على استخدامه كوقود أو تخزينه في وقت لاحق، لكن طعم السكر هذا يمكن أن يزيد نسبة الإنسولين في جسمك أكثر مما تحتاجه، حيث يمكن أن يقلل من نسبة السكر في الدم أكثر من اللازم ويجعلك جائعًا.

- احتمالية إصابتك بمرض السكري

هذه الحالة تعني أن جسمك لديه مشكلة في الطاقة، قد تصاب بالجوع لأن جسمك يعتقد أنه بحاجة إلى مزيد من الوقود، ولكن المشكلة الحقيقية هي أن لديك مشكلة في تغيير الطعام إلى وقود، "polyphagia" هي الكلمة التي يستخدمها الأطباء للجوع الشديد ويمكن أن تكون من أعراض مرض السكري، قد تفقد أيضًا وزنك، وتتبول أكثر، وتشعر بمزيد من التعب، فقط تحدث إلى طبيبك إذا كان لديك أي من هذه الأعراض.