الإنفلونوا في هذه الحالات تسبب الوفاة.. هكذا تحمي نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
الإنفلونزا عدوى فيروسية تنتشر بقوة في أشهر الشتاء ويمكن أن تستمر حتى الربيع، وتختفي مع أشهر الصيف، وعادة ما تشفى من تلقاء نفسها لدى الغالبية العظمى من الحالات، إلا أنها قد تعرض حياة المصاب بها للخطر حال حدوث مضاعفات ناتجة عنها.
تظهر أعراض الإنفلونزا في السعال والعطاس والرشح وحشرجة الصوت وألم الحلق، وربما تتطور الحالة لتصل إلى الالتهاب الرئوي أو مشكلات مزمنة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن وفشل القلب الاحتقاني، ما يهدد حياة المصابين.
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