بينها الأسد والجوزاء.. أبراج لا يثق أصحابها في الآخرين بسهولة

تعتبر الثقة هي مصدر التعامل في شتى العلاقات، ما بين الصداقة والحب، فهي لغة التواصل بين الناس وعلى أساسها تستمر العلاقة أولا، وأن تمتلك ثقة في من حولك أمر يجده البعض صعبًا جدًا، وتختلف الأسباب من شخص لآخر، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتلعب الأبراج عاملًا قويًا في إبراز شخصيات مختلفة من الناس التي تفتقد الثقة خلال تعاملاتها.

رصد "هُن" أهم تلك الأبراج التي تعتبر الثقة في حياتهم معدمة:

– برج الجوزاء:

يعتبر برج الجوزاء من الأبراج التي يُعرف عن أصحابها بتقلب الشخصية والمزاجية، بالإضافة لفقدانه الثقة في من حوله، هو شخصية حذرة بطبعها ولا يحب أن يعطي الأمان لأحد.

Advertisements

- برج الأسد:

يكره خداعه بأي شكل أو بأي طريقة، لذلك يأخذ حذره من كل من حوله حتى أقرب المقربين منه، وعلى الرغم من إظهاره أنه قوي إلا أنه ينجرح كثيرًا عندما يثق في أحد ويخدعه.

- برج العذراء:

تسعى شخصية برج العذراء للكمال دائمًا، لا يثق في أحد بسهولة، يجد دائما أخطاء في أغلب من حوله؛ ويراهم لا يستحقون الثقة، لذلك هو يعامل الآخرين بشكل طيب، لكنه دائما متصالح مع فكرة الخذلان من أي شخص.

​