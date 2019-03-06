أول عرض لـ شانيل دون كارل لاغرفيلد... ثلوج ودموع وأزياء بـ الأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مارس 2019 01:35 صباحاً - كان عرض دار شانيل اليوم في مستوى ما تركه الراحل "كارل لاغرفيلد "من أرث ، فقد كان غنيا بالمشاعر الخزينة والجياشة التي كان يثيرها هذا المصمم في كل عرض من عروضه ، ففي وسط طبيعة ناصعة البياض، وجبال مغطاة بالثلوج، توسطتها شالييها خشبية تحاكي شاليهات " كورشوفال " الفرنسية التي توجد فيها محلات دار " شانيل " ، ظهرت العارضات وعلى وجوههن ملامح الحزن ، بأزياء شتوية ذات القصات المتنوعة>

افتتحت العرض عارضة الأزياء "كارا ديلفين "Cara Delvingne واختتمته النجمة السينمائية "بينلوبي كروز " Penélope Cruz بتوب مطرز بالكشاكش و تنورة قصيرة مزينة بالفرو الأبيض، حدد خصرها بحزام أبيض عريض ،كانت تحمل زهرة كاميليا وكأنها ترسل تحية أخيرة الى الراحل كارل لاغرفيلد ، قدمت " فيرونيك فيارد " Véronique Viard المديرة الإبداعية الجديدة لدار"شانيل" تشكيلة رائعة من الأزياء ، طغت "الجمبوستات " و البنطالونات العريضة على العرض ،صنعت كلها من قماش التويد المطبع برسومات " الكارو " التي نسقت بمعاطف شتوية طويلة من نقشة pied de poule " وفساتين صوفية و تنانير متوسطة الطول ،طبعت برسومات " الجاكار " ونسقت ببوتات الثلج، أما الأزياء الأخرى ، فقدغلب عليها اللون الأبيض الناصع ، زينت بالكشاكش و الفرو، و نسقت بإكسسوارات فضية و تطريزات من اللؤلؤ والأحجار التي تحاكي الرقاقات الثلجية .

أزياء شتوية راقية تحمل لمسة ربيعة

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