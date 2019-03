أول عرض لـ شانيل دون كارل لاغرفيلد... ثلوج ودموع وأزياء بـ الأبيض

View this post on Instagram

بالرغم من غياب #كارل_لاغرفيلد، ديكور مميز لدار شانيل #CHANEL يجسد شاليهات مغطاة بالثلوج وتصوير للطبيعة الجبلية في عروض المجموعة لأزياء شتاء وخريف 2019 في #باريس #chanelfallwinter #PFW19