كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مارس 2019 01:35 صباحاً - كان عرض دار شانيل اليوم في مستوى ما تركه الراحل "كارل لاغرفيلد "من أرث ، فقد كان غنيا بالمشاعر الخزينة والجياشة التي كان يثيرها هذا المصمم في كل عرض من عروضه ، ففي وسط طبيعة ناصعة البياض، وجبال مغطاة بالثلوج، توسطتها شالييها خشبية تحاكي شاليهات " كورشوفال " الفرنسية التي توجد فيها محلات دار " شانيل " ، ظهرت العارضات وعلى وجوههن ملامح الحزن ، بأزياء شتوية ذات القصات المتنوعة>
A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidatynet) on Mar 5, 2019 at 2:53am PST
افتتحت العرض عارضة الأزياء "كارا ديلفين "Cara Delvingne واختتمته النجمة السينمائية "بينلوبي كروز " Penélope Cruz بتوب مطرز بالكشاكش و تنورة قصيرة مزينة بالفرو الأبيض، حدد خصرها بحزام أبيض عريض ،كانت تحمل زهرة كاميليا وكأنها ترسل تحية أخيرة الى الراحل كارل لاغرفيلد ، قدمت " فيرونيك فيارد " Véronique Viard المديرة الإبداعية الجديدة لدار"شانيل" تشكيلة رائعة من الأزياء ، طغت "الجمبوستات " و البنطالونات العريضة على العرض ،صنعت كلها من قماش التويد المطبع برسومات " الكارو " التي نسقت بمعاطف شتوية طويلة من نقشة pied de poule " وفساتين صوفية و تنانير متوسطة الطول ،طبعت برسومات " الجاكار " ونسقت ببوتات الثلج، أما الأزياء الأخرى ، فقدغلب عليها اللون الأبيض الناصع ، زينت بالكشاكش و الفرو، و نسقت بإكسسوارات فضية و تطريزات من اللؤلؤ والأحجار التي تحاكي الرقاقات الثلجية .
أزياء شتوية راقية تحمل لمسة ربيعة
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كانت هذه تفاصيل خبر أول عرض لـ شانيل دون كارل لاغرفيلد... ثلوج ودموع وأزياء بـ الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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