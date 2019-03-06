بالصور| للمرة الثانية.. سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها «دون حجاب»

احتفلت الفنانة سهير رمزي بعيد ميلادها الـ69، اليوم، في حفل اقتصر على عدد من أصدقائها ومشاهير الوسط الفني، بينهم الإعلامية بوسي شلبي والفنانة بوسي وشهيرة.

ونشرت بوسي شلبي مقطعا مصورا وعددا من الصور خلال الحفل، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ظهرت خلاله «رمزي» متخلية عن الحجاب، إذ اكتفت بارتداء سترة من الفرو الكحلي، واستخدمت الـ«كابوشون» المرتبط به في تغطية شعرها، الذي ظهر الجزء الأمامي منه.

وكانت سهير رمزي، قد احتفلت بعيد ميلادها الـ67، بصحبة صديقاتها المقربات وزوجها رجل الأعمال علاء الشربيني، في حفل بسيط بأحد الكافيهات، وتخلت فيه أيضًا عن الحجاب، مرتدية قبعة سوداء بينما كان شعرها منسدلًا من تحت القبعة على كتفيها.

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