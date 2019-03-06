ستيلا ماكارتني.. توليفةٌ موسيقيةٌ تضفي الجمال على أزياء صديقة للبيئة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لطالما كانت علامة ستيلا ماكارتني ملتزمةً في تطوير الموضة المستدامة الصديقة للبيئة، سواءً أكان ذلك من خلال استخدام المواد النباتية فقط، أو من خلال حملاتها ومبادراتها التي تهدف إلى جعل بقية صناعة الأزياء صديقة للبيئة أيضًا.

واستلهمت المصممة المبدعة مجموعتها لخريف 2019 من موسيقى السول الشمالية، فابتكرت سراويل فضفاضة بقصّة الساق الواسعة للرجال والنساء، وفساتين حسيّة بأكتاف قوية، مع أحذية البوت بنعل الكريب وكعب البلاتفورم.

ومن المحتمل أن يستمتع عشّاق الهواء الطلق، بتعاون مكارتني مع العلامة التجارية البريطانية هانتر لأحذية البوت المطاطية، والتي تعد من علامات الأحذية المستدامة، وقد تم تنسيقها مع جوارب Yulex.

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كانت روح الاستدامة منسجمةً بالكامل مع تصاميم المجموعة، مما أدّى إلى قيام ماكارتني بتجميع أقمشتها الفينتاج على شكل سترات مرقّعة بنمط الباتشوورك، والفساتين المصنوعة من تيشيرتات ممزّقة ومرقّعة، بالإضافة إلى معاطف بنمط رجالي مصنوعة من مواد مشمّعة معدةٍ لأغراض أخرى كالفيسكوز المستدام، والقطن العضوي، كما تضمُّ ​​المجموعة قطعًا من "الفرو الخالي من الفرو" كمعطف الفرو المُغطى بالريش.

وبرزت في المجموعة أيضًا الإكسسوارات ذات الألوان الزاهية، وهي تعاونٌ بين مكارتني والفنانة شيلا هيكس، باستخدام تقنيات النسج المحلية وبلوحة الألوان الترابية.

شاهدي أفضل تصاميم مجموعة ستيلا ماكارتني لخريف 2019.