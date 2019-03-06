الامارات | اكتشاف قطع أثرية تعود لـ 1300 عام في المكسيك

شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف قطع أثرية تعود لـ 1300 عام في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف علماء آثار أكثر من 200 قطعة من الفخار، وأجساماً أخرى، في كهف بمنطقة «تشيتشن إيتزا»، أحد أهم المواقع الأثرية بالمكسيك، حسب ما أعلن فريق البحث، أول من أمس.

ويضم الموقع، في شبه جزيرة يوكاتان، مدينة كبيرة بناها شعب المايا (حضارة سكنت في جزء كبير من منطقة وسط أميركا).

وقال عالم الآثار، جييرمو دي أندا، خلال مؤتمر صحافي: «عثرنا على مواد غير عادية في حالة رائعة من الحفظ»، ويقدر أن تلك الأجسام تعود إلى 1300 عام مضى، وعثر عليها في كهف لم يتم دخوله من قبل. ويقع الكهف على بعد 2.7 كيلومتر ناحية الشرق من كوكولكان، أكبر هرم في «تشيتشن إيتزا»، على عمق 24 متراً. ويحتوي على غرف تراوح ارتفاعها بين 40 سنتيمتراً وثلاثة أمتار.