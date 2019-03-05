تعرف على قواعد التواصل بين الأفراد وإتيكيت التغريد على "تويتر"

يفرض علم الإتيكيت قواعد التواصل بين الأفراد في المجتمع الافتراضي؛ وفي هذا الإطار يقع إتيكيت التغريد على تويتر . ويحتاج مستخدم تويتر، وعلى غرار مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى إلى أن يتسم بالتهذيب واللباقة وحسن التصرف، مع اتباع قواعد الإتيكيت الآتية:



• إذا شارك أحد المُغرِّدين صورةً ما، فمن غير اللائق شتمه وانتقاده علنًا، أو نعته بعدم التعاطف مع أحداث العالم، لأنَّ مواقع التواصل الاجتماعي وُجِدَت للتواصل الاجتماعي البنَّاء، لا للسبّ والشتم.

• يجب تجنًّب الـ"أوفر شِرينج" Oversharing؛ إذا ذهب شخصٌ ما إلى مكان معيَّن، فمن الإتيكيت ألَّا ينشر صوره في ذاك المكان بشكل مبالغ فيه، بل اختيار ما هو جذَّاب لمشاركته مع متابعيه.

• على الفتاة ألَّا تنشر صور أصابع قدميها، مهما كانت تهتم بها، أو صورها وهي خارجة من صالون التجميل، أو أثناء وجودها فيه.

• إذا شعر المغرِّد بإساءة من أي شخص، فله حقّ عمل "بلوك" له من دون أي تردُّد.

• إذا قام المدير بمتابعة الموظَّف على تويتر، فليس من الضروري أن يتبعه هذا الموظَّف أيضًا، فلهذا الأخير كامل الحريَّة على مواقع التواصل الاجتماعي.

• يحقُّ للمغرِّد نشر صوره الشخصيَّة، أمَّا إذا كانت بحوذته صورة شخص ما، فيجب عليه طلب الإذن منه قبل نشرها.

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• يُمكن مشاركة بطاقة الدعوة إلى المناسبات العامَّة على تويتر، أمَّا إذا كانت الدعوة لمناسبة شخصيَّة، مثل: الزواج أو ذكرى الميلاد، فتقضي قواعد الإتيكيت تقديمها بشكل فردي خارج نطاق مواقع التواصل.

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