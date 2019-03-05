ما الذي يمنحك الدفء في الشتاء.. المشروبات الساخنة أم الباردة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

يحرص البعض على تناول المشروبات الدافئة في فصل الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة، اعتقادا منهم أن ذلك يمنحهم الدفء.. فهل هذا صحيح؟

أوضح الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أن تناول المشروبات الباردة التي تقل حرارتها عن 37 درجة مئوية، أي أقل من درجة حرارة الإنسان الطبيعية، تعطي إشارة للمخ بأن الجسم بارد ويحتاج إلى تدفئة، ما يدفعه لإنتاج الطاقة اللازمة لتدفئة الجسم لتتلاءم مع درجة حرارة الجسم الطبيعية.

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