"عشان متصرفش كتير".. 5 وجهات سياحية عملتها أقل من الجنيه المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يسعى الكثير من هواة السفر إلى القيام بمغامرات مثيرة والاستمتاع برحلات مميزة يقومون خلالها بممارسة نشاطات مميزة ورؤية المناظر الطبيعية. ولكن التخطيط للرحلة بداية من إتخاذ القرار بالوجهة المناسبة حتى تكاليف الرحلة قد يكون تحديًا صعبًا.

حتى لا تضطر إلى دفع الكثير من الأموال خلال رحلتك، القائمة التالية تتضمن 5 وجهات سياحية العملة الخاصة لكل بلد أقل من الجنيه المصري- وفق ما نشره موقع "travelerpedia".

- الهند

تعتبر الهند دولة مليئة بالأماكن السياحية، حيث يوجد فيها العديد من المدن الكبيرة الراقية، والبلدان، والقرى، والشواطئ الخلابة، والمهرجانات، والمعارض، والحصون، والأديرة، والبحيرات، والمساجد، والقصور، والمتاحف، والمعالم الأثرية، والمعابد. (الجنيه المصري يساوي 4 روبيه).

- كولومبيا

تعتبر إحدى أهم الوجهات السياحية الرئيسية في أمريكا الجنوبية كونها تحتوي على العديد من الأماكن السياحية الجذابة التي تم إدراج بعضها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي مثل كارتاخينا "قرطاجنة". (الجنيه المصري يساوي 178 بيزو).

Advertisements

- اليابان

تقع اليابان في أقصى الشمال الشرقي من قارة آسيا، وهي عبارة عن عددٍ كبيرٍ من الجُزر تتوزع على السواحل الغربية للمحيط الهادي، وبها الكثير من المناطق السياحية مثل قلعة هيمجي أو القلعة البيضاء. (الجنيه المصري يساوي 6.4 ين).

- تايوان

تعتبر السياحة فى تايوان أحد أهم الوجهات السياحية المميزة التى يقصدها العديد من من السياح من جميع انحاء العالم لما تتمتع به من ثقافة اّسيوية فريده واماكن سياحية مميزة وطبيعة خلابة. (الجنيه المصري يساوي 1.76 دولار التايواني).

- اوكرانيا

تقع اوكرانيا في أوروبا الشرقية، وهي بلد غني بالمعالم السياحية ولا سيما الطبيعية منها حيث تمتلك شاطئًا ضخماً ممتداً على طول البحر الأسود، وتتميز اوكرانيا بالعديد من الشواطىء والغابات كثيفة الأشجار والسهول الجبلية كما أنها تحوي مواقع تاريخية وثقافية عريقة. (الجنيه المصري يساوي 1.5 هيرفانا).