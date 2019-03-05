نشرت الفنانة بشرى صورة لها من قلب منزل الفنان أحمد فلوكس بصحبته هو وزوجته هنا شيحة.
وطمأنت "بشرى" جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" من خلال تعليقها على الصورة: "هنا وأحمد بخير والحمد لله بس هنا عيانة وعندها دور برد جامد و حساسية شديدة وأنا سعيدة إن الخبر طلع فشنك".
وكان قد تم تداول بعض الأخبار أمس عن انفصال أحمد فلوكس عن هنا شيحة بعد زواجهما من فترة قصيرة.
وكانت الفنانة بشرى، فاجأت الفنانين أحمد فلوكس وهنا شيحة بالذهاب لهما في منزلهما للتأكد من خبر انفصالهما بنفسها، ونشرت بشرى الفيديو وهي في طريقها لمنزلهما.
وقالت هنا، في الفيديو، إنها استيقظت من النوم على صوت هاتفها الذي يحمل الشائعة، مشيرة إلى أن الأخبار مثيرة للاستفزاز، وزوجها كان نائما وقتها لأنه يحضر لفيلم جديد، وأضافت هنا قائلة: "اللى بيحب بجد مبيهمهوش حاجة".
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى تنشر صورة مع أحمد فلوكس وهنا شيحة: "الطلاق طلع فشنك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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