نادين لبكي تتألق بفستان أبيض في "أوسكار 2019"

نادين لبكي استطاعت أن ترفع اسم الوطن العربي عاليًا في العالم، من خلال أعمالها السينمائي الرائعة والرسائل الإنسانية التي تنقلها بطريقة مبدعة عن طريقها، وإلى جانب ذلك فقد استطاعت أيضًا أن تكون مثالًا يُحتذى به في الأناقة الراقية، من خلال خياراتها المميزة في الموضة، التي تألقت بها في المهرجانات العالمية التي حضرتها هذا العام وخلال السنوات الماضية، وآخرها كان في حفل أوسكار 2019.

نادين لبكي في فستان أبيض من إيلي صعب:

في حفل أوسكار 2019 شاهدنا نادين لبكي في فستان باللون الأبيض السكري بتصميم ناعم، اختارته من دار “إيلي صعب” Elie Saab تصميمه أنيق مع قصة الكتف الواحد المزينة بالكشكش، وله حزام رفيع على الخصر، وتنورته منسدلة مع شق صغير على الساق، وقد نسقت معه شنطة يد ذات طابع شرقي، وبعض المجوهرات اللافتة.

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نادين لبكي في فستان أسود من رالف أند روسو

نادين لبكي في فستان أسود من رالف أند روسو:

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في حفل الـ Vanity Fair التي تلت حفل توزيع جوائر أوسكار 2019 شاهدنا نادين لبكي في اطلالة رائعة اختارت فيها فستانًا باللون الأسود من دار “رالف أن روسو” Ralph&Russo بقصة مكشوفة الأكتاف مع ذيل طويل، أضاف لمسات من الفخامة على التصميم، وقد بدت فيه راقية وجميلة.

فستان ماكسي ناعم تألقت به نادين لبكي:

في مهرجان البافتا BAFTA السينمائي شاهدنا نادين لبكي وقد اختارت فستانًا أسود ماكسي بتصميم مميز، حيث إنه مطرز عند منطقة الصدر والأكتاف برسومات ورود ناعمة، أكمامه طويلة ومحدد الخصر بحزام من الجلد، وله شقان على الساق، نسقت معه صندلًا أسود بكعب عالٍ وحقيبة يد رسمية.

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