إطلالة رشيقة لملكة إسبانيا بفستان جلدي ناعم في حدث سنوي

لفتت الملكة ليتتزيا، ملكة إسبانيا، أنظار الحاضرين في افتتاح معرض "ARCO 2019" للفن المعاصر المقام في مركز المعارض "IFEMA" في مدريد، بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث بدت الملكة البالغة من العمر 46 عامًا، بصحبة زوجها الملك فيليب السادس البالغ من العمر 51 عامًا مرتدية فستانًا جلديًا باللون الأسود يتميز بخط عنق على شكل حرف V، وبطول متوسط تحت الركبة مع حزامًا متناسقًا يبرز خصرها الرفيع وتنورة مستقيمة.

أكملت الملكة إطلالتها العصرية بزوج من الأحذية ذات الكعب العالي باللون النيوود وحملت حقيبة سوداء صغيرة وصففت الملكة شعرها في شكل ذيل حصان مربوط بشريط أسود. وعززت جمالها الطبيعي مع الماكياج الكلاسيكي ولمسة ناعمة من أحمر الشفاه الوردي. فيما انضم الملك والملكة إلى مارتن ألبيرتو فيزكرا ، رئيس بيرو ، في افتتاح المعرض الفني في الحدث السنوي قبل الاجتماع مع الأجهزة الرئاسية في مركز المعارض "IFEMA" ولجنة "ARCO Madrid".

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