منها تهدئة الأعصاب.. 7 فؤائد لـ"الجري" تحت المطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

طالما ارتبط سقوط الأمطار بمشاعر الدفىء والعواطف لدى الكثير، إذ يفضل البعض السير أو ربما الركض تحت المطر، في حين يخشى الكثير من الإصابة بأمراض الشتاء، ولكن من المدهش في هذا الأمر ما ورد من دراسات تؤكد أن بالفعل يوجد الكثير من الفوائد النفسية والصحية من المشي أو الركض تحت الأمطار.

وفي هذا الموضوع نعرض لكم الفوائد الصحية لممارسة رياضة الركض أو السير في الشارع أثناء سقوط الأمطار، ويفضل لمن لديهم مناعة ضعيفة، السير بعد توقف الأمطار مباشرة، ومن الضروري ارتداء الملابس الثقيلة قبل ممارسة أي نشاط بدني، وبحسب ما نشره موقع "Dailymedical"، هذه هي أبرز الفوائد الصحية:

- للمشي في الشتاء مزايا عديدة وجسدية ونفسية، فهو يحسن الحالة المزاجية،عكس البقاء في المنزل الذي يشعرك بالكسل والخمول، وقد يصيبك باكتئاب الشتاء.

- المشي في الشتاء خاصة تحت الأمطار يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية لأن جسدك يضاعف مجهوده ليبقى دفاىء.

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- تدفق الدم في جميع أطراف جسمك بشكل كاف.

- سقوط الأمطار خلال السير يساهم في تهدئة الأعصاب مع القدرة على التنفس بشكل منتظم وامتصاص أي مشاعر سلبية تتسبب في ارتفاع ضغط الدم الذي يتبعه الحالة المزاجية السيئة.

- تعد رائحة المطر والتربة من أكثر الأشياء التي تسعد الكثير من من الأشخاص وهذا يرجع إلى القضاء على البكتيريا الموجودة في الجو من خلال مياه المطر وبهذا يكون تنفس الهواء النقي من أهم عوامل الراحة النفسية والشعور بالسعادة.

- سقوط الأمطار يقضي على قدر كبير جدًا من الملوثات والأتربة والبكتيريا فيصبح الهواء أكثر نقاءا ويكون استنشاقه صحي لجسم الانسان.

- الحركة السريعة تحت مياه الأمطار تساهم بشكل كبير في تقوية المفاصل والعضلات وهذا لأن تلك الحركة تساهم في نشاط الدورة الدموية التي تحمل العناصر الهامة لصحة العضلات والمفاصل خاصة لإذا توفر الدفء المناسب.