أبرز الأسباب الشائعة للإجهاض وكيفية تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة عبد الرازق:

الإجهاض من أكثر التجارب المؤلمة التي يمكن أن تمر بها المرأة، لذلك قبل أن تقرر السيدة اتخاذ قرار الحمل يجب أن تتعرف جيدًا على مسببات الإجهاض حتى تحمي نفسها جيدًا.

في هذا التقرير سنقدم لك أبرز مسببات الإجهاض الشائعة كما يذكرها موقعي "Parenting" و"Women’s Health":

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