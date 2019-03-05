عطور خشبية لإطلالة أنثوية دافئة

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مارس 2019 06:50 مساءً - تتميز العطور الخشبية برائحتها الدافئة والتي تبقى عابقة وقتًا طويلًا. وهي ذات تركيبة مؤلفة من عناصر قويّة مثل رائحة الباتشولي والعنبر والمسك وخشب الصندل والأرز... وغيرها. قد لا تناسب هذه العطور جميع السيدات ولكنها تبقى الخيار الأنسب لمن يبحثنَ عن عبق مفعم بالدفء.
إليكِ بعض العطور الخشبية التي سجّلت نسبة مبيعات عالية وتصدّرت خيارات السيدات في العالم.
عطر Burberry Body
هوعطر تشيبر - فواكه تم إطلاقه في العام 2011 ويتألف من مقدمة برائحة نبات الأفسنتين، الخوخ والفريز. أما قلب العطر فغني بأزهار السوسن والورد وخشب الصندل، أما القاعدة فتأتي مفعمة بروائح أخشاب الكشمير والمسك والعنبر والفانيليا.
عطر Aromatic Blends: Vanilla&Cearwood Kiehl’s
هوعطر خشبي-زهري مع رائحة المسك الغنية تم إطلاقه عام 2012. يناسب النساء والرجال على حد سواء بفضل مكوّناته التي تتألف من عطر الفانيلا وأخشاب الأرز والعنبر وزهور السوسن.
عطر Feuilles de Tabac Miller Harris
هو عطر خشبي-تشيبر تم إطلاقه في العام 2000 ويناسب أيضاً الرجال والنساء معاً. تتكوّن مقدمة العطر من البارغموت والمريميه وأشواك الصنوبر، فيما يأتي القلب غنياً بالفلفل والفلفل الحلو الاسباني مع قاعدة تتكون من التونكا الباتشولي والتبغ.
عطر Miss Dior Eau de Parfum
هو عطر تشيبر-زهري تم إصداره عام 2017. تتكوّن مقدمة العطر من الليمون، اليوسفي، الفلفل الوردي، البرتقال الأحمر، البرتقال الحلو وبرغموت كالابريا. أما قلبه فغنيّ بالورد الدمشقي وأوراق الياسمين. مع قاعدة تتكون من أخشاب الورد من بالي والباتشولي.
عطر Roberto Cavalli Nero Assoluto
عطر شرقي-زهري تم إصداره عام 2013. تتكوّن مقدمة العطر من الأوركيد والحمضيات، مع قلب غنيّ بالفانيلا وقاعدة تتكون من الأبنوس والأخشاب.
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