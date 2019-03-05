مكياج هندي ناعم : شاهدي الفيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مارس 2019 06:50 مساءً - قد ترغب العديد من السمراوات في اعتماد مكياج هندي ناعم ، تماماً كنجمات بوليوود وجميلات الهند . وليس غريباً أن يكون هذا المكياج مطلوباً ومرغوباً من قبل الكثير من السيدات.

إليك طريقة تطبيق مكياج هندي ناعم بالخطوات:



- تظليل قسمات الوجه بتقنية الكونتورينغ.

- تمرير الكونسيلر تحت العينين وفي وسط الوجه.

- تحديد الخدود ببلاشر باللون المشمشي.



- تحديد الحواجب باللون البني.

- تمرير ظلال باللون الابيض تحت الحاجبين وعلى زاوية العين الداخلية لاضاءة النظرة.

- مزج ظلال العيون باللون باللون البيج المطفأ تحت الحاجبين يليه لون ذهبي اصفر مشرق من زاوية العين الداخلية وحتى منتصف الجفن المتحرك.

- تظليل الزاوية الخارجية للعين باللون البني.



أيضا لـ مكياج هندي ناعم يمكنك اختيار احد الوان ظلال العيون من الدرجات الفاتحة وذلك بحسب لون لباسك، كالأصفر أو البرتقالي، أو الأحمر أو المشمشي، أو الأزرق الفاتح، أو الأخضر الفاتح أو البنفسجي الفاتح، وادمجيهم ، كي يبقى اللون محافظ على شكله الظاهر.

- تحديد خط الرموش السفلى بالبني الداكن واللون البرونزي.

- تحديد العيون بـ الآي لاينر.

- وضع الرموش الافرادية ومن ثم الماسكارا وبعدها أحمر شفاه بلون السومون.

- تطبيق احمر شفاه باللون وردي زاهي.

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شاهدي بالفيديو طريقة تطبيق مكياج هندي ناعم :