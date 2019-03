مكياج GIORGIO ARMANI لـ خريف وشتاء 2019-20

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مارس 2019 06:50 مساءً - للمرّة الأولى على الإطلاق، استضاف Armani/Silos عرض أزياء في المكان الذي يجمع ويجسّد أعمال Giorgio Armani. نساء تفيض أنوثة، نحيلة ونحيفة كتمريرات قلم، تتهادى في الغرف، مرافقة من قبل رجال أقوياء ورشيقون. في إطلالات ملابسهم، هم أشبه بتعبير مكمّل للرؤية نفسها، يوحّدهم اللون الأزرق: فهذا اللون العميق والمفعم بالحيوية، الذي تتميّز به علامة Armani، يهيمن على كلّ شيء، مجسّداً أناقة مخملية وكلاسيكية متوازنة بشكل مثالي.



ليندا كانتيلو، خبيرة المكياج العالمية في دار GIORGIO ARMANI تبتكر إطلالة جديدة وتقول في هذا الصدد: "جوهر إطلالات Armani المسائية. فالعيون تصبح آسرة إلى أبعد الحدود ببضع تمريرات بسيطة، كاشفة عن قوّة البساطة. أمّا الأشكال الجرافيكية فتصبح أنعم بينما تُعزّز الحواجب بكلّ رقةّ مع لمسة خفيفة من لون Stellar الكحلي البرّاق.

إطلالة المكياج، خطوة بخطوة





الوجه

استخدمي ARMANI PRIMA GLOW-ON MOISTURISING BALM على بشرة نظيفة.

ثمّ طبّقي HIGH PRECISION RETOUCH باللون الذي يتلاءم تماماً مع لون بشرتك.

بعدئذ، حدّدي حيث تدعو الحاجة مع NEO NUDE A-CONTOUR بلون رقم 20.

أخيراً، ضعي فاونديشن DESIGNER LIFT FOUNDATION.



العينان

استعملي قلم العيون SMOOTH SILK EYE PENCIL باللون الكحلي رقم 3 وارسمي خطّاً بارزاً تحت العين، واحرصي على ترك فراغ بين هذا الخطّ وخطّ الرموش.

ثمّ قومي بتطبيق اللون الأسود من باليت EYES TO KILL EYE QUATTRO بتشكيلة الألوان رقم 1، Notorious واتبعي الخطّ تحت العين، تاركةً فراغاً واضحاً تحت خطّ الرموش.

ربّتيه برفق إذ يجب أن يتمّ ذلك إلى الجهة الخارجية، وليس باتجاه الزاوية الداخلية للعين.

بعدئذ، طبّقي ماسكارا EYES TO KILL CLASSICO.

وأخيراً، املئي الحاجب بطريقة طبيعية بواسطة EYE AND BROW MAESTRO باللون المناسب واضفي البريق على جاجبك عبر تطبيق EYES TO KILL STELLAR باللون 1، Midnight.





الشفتان والخدّان

لوّني شفتيك وخدّيك بـ أحمر شفاه ROUGE D’ARMANI بلون رقم 501، Milano.

