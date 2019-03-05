كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مارس 2019 06:50 مساءً - مستحضرات تؤخر من ظهور علامات بالتقدم في السن حول محيط العينين :

1- كريم" أول ابوت آيز من كلينيك " Clinique All About Eyes

2- كريم " زيو كرو من كودالي " Caudali Creme Yeux Cru

3- سيروم " كابتشير يوث آي تريتمنت من ديور " Dior Capture Youth Eye Treatment

4- سيروم " أدفانسد نايت ريبير آي كومبلكس من إيستيه لودر " Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Complex

5- كريم" آي كونتور من لا روش بوزيه" La Roche Posay Eye Contour Advertisements

6- كريم " سيبليماج لا كريم زيو من شانيل " CHANEL Sublimage La Creme Yeux

7 - كريم " يوث دوز آي من كيلز " Kiehls Youth Dose Eye تابعي أيضاً: خلطات طبيعية سريعة بمفعول البوتكس... النتيجة مضمونة قبل السفر إلى دول باردة... تقيّدي بهذه الإرشادات حفاظًا على بشرتكِ فوائد كريم الكولاجين لتجديد البشرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أفضل 7 كريمات لمحيط العينين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.