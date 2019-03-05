زيوت أساسية لتقوية الأظافر... تعرفي إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مارس 2019 06:50 مساءً - الأظافر السميكة والقوية أمر تطمح إليه جميع النساء، إلا أن أسباباً كثيرة تحول دون تحقيق ذلك، في مقدمها التعرض الكثيف لأدوات التنظيف والاستخدام المتكرر لمزيل طلاء الأظافر، والهواء الجاف، وكلها تؤدي الى تكسر الأظافر وجعلها هشة ورقيقة. لكن بغض النظر عن تلك الأسباب، سنعرفك الى أبرز الزيوت الأساسية التي تمنحك أظافر قوية وصحية.



أفضل الزيوت لأظافر قوية

تعمل الزيوت الطبيعية على تقوية الأظافر الضعيفة والهشة في حال واظبت على استخدامها يومياً. ومن أبرز هذه الزيوت، زيت اللافندر وزيت الجوجوبا، كما أن زيت الليمون وزيت اللبان والزيوت المرة، كلها تساهم في ترطيب الأظافر، مما يمنع إصابتها بالترقق والتكسر. لذلك، بدلاً من التفتيش عن مستحضرات تقوية الأظافر في الأسواق والمحلات التجارية، ليس عليك إلا استخدام هذه الزيوت المذكورة بشكل دوري، وهكذا تحصلين على أظافر قوية على الدوام.



طريقة تطبيقها

للحصول على أفضل النتائج، من الضروري تطبيق هذه الزيوت الطبيعية بشكل صحيح على أظافرك. فبغض النظر عن الزيت الذي تختارينه، ضعي قطرة واحدة الى قطرتين على كل ظفر من أظافرك، من ثم دلكي جيداً منطقة حول الأظافر، ومن ثم انطلقي الى كامل الظفر، وذلك لكي تمتص الأظافر والجلد المحيط بها الزيت. كما بإمكانك نقع أظافرك يومياً ولمدة ربع ساعة، في وعاء صغير من الماء، بعدها ضعي القليل من الزيت الطبيعي الذي تختارينه على قطعة صغيرة من القطن، وامسحي بها أظافرك كافة والجلد المحيط بها.



نتائج

على الرغم من أنك ستلاحظين بعض التحسن في أظافرك، فإن النتائج الكاملة ستلمسينها مع الاستخدام المتكرر للزيوت الطبيعية، وقد يستغرق الأمر من شهر الى شهرين، لكن بعد تلك المدة ستصبح أظافرك قوية وصحية.

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