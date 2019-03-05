قصات شعر قصير مدرج على غرار النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مارس 2019 06:50 مساءً - هل أنتِ مستعدّة للتخلّي عن خصلات شعركِ الطويلة وتبنّي قصات شعر قصير مدرج تجدّدين بها إطلالتكِ هذا الشتاء على خطى نجمات العرب؟



كثيرات من السيدات يفضلن تغيير قصات شعرهن واعتماد قصات شعر قصير مدرج. فنجمات هوليوود لسن أكثر جرأة من النجمات العربيّات في تبنّي كلّ ما هو عصريّ وجديد في عالم الموضة والجمال، فحساباتهنّ على موقع إنستقرام تعجّ بإطلالات جماليّة حديثة، اللّافت فيها تخلّي بعض من النجمات العربيّات عن خصلات الشعر الطويلة ليعتمدن قصات شعر قصير مدرج بأساليب متنوّعة ومختلفة.



جمعنا من هذه الصور عدداً يبرز بعضاً من النجمات العربيّات اللّواتي اخترن قصات شعر قصير مدرج في مطلع عام 2019 فبدا مظهرهنّ أكثر شباباً وحيويّة.

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