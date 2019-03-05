اطلالات ايرينا شايك في فساتين السهرة جاذبية وعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مارس 2019 06:50 مساءً - ايرينا شايك Irina Shayk لا تُصنف كونها واحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم فحسب، بل أيضًا كواحدة من أجمل النساء ومن أكثرهنّ أناقة، ولاسيما في فساتين السهرة وفي اطلالاتها الرسمية على السجادة الحمراء التي أدخلتها عبر السنوات، قائمة الأكثر أناقة لعدد كبير من المرات، وأسلوبها في الموضة يجمع بين العصرية والجرأة مع الكثير من الأنوثة والجاذبية طبعًا، ولهذا فقد جمعنا اليوم بالصور أبرز اطلالات إيرينا شايك في فساتين السهرة لتستوحي منها إن رغبتِ أن تحصلي بدوركِ على اطلالات لافتة.



إيرينا شايك في فستان ذهبي من فيرساتشي:



من المعروف أنّ معظم اطلالات إيرينا شايك Irina Shayk تحمل توقيع دار “فيرساتشي” Versace حيث هنالك علاقة قوية تجمع بين “إيرينا” Irina و”دوناتيلا” Donatella، ولهذا نشاهدها غالبًا تتألق في تصاميم الدار مثل هذه الاطلالة الرائعة باللون الذهبي، التي اختارتها لحفل الميت غالا العام الماضي، وكانت عبارة عن فستان مزيّن بالكشكش مع شق طويل على الساق، نسقت معه اكسسوارات ذهبية أيضًا.





اطلالة مستوحاة من الخمسينيات تألقت بها إيرينا شايك:



في مهرجان كان العام الماضي شاهدنا إيرينا شايك Irina Shayk وقد تألقت في عدد من الاطلالات المميزة، منها هذه الاطلالة الراقية التي ذكّرتنا بحقبة الخمسينيات في فستان باللون الأسود من “توين ست” Twinset ياقته مفتوحة على شكل حرف V والخصر محدد بحزام عريض، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ ومجوهرات ماسية فاخرة.







فستان أحمر اختارته إيرينا شايك لإحدى المناسبات:



اللون الأحمر مثالي للسمراوات، حيث إنه يُبرز جاذبيتهنّ أو تألقهنّ، وهذا ما دفع إيرينا شاسك Irina Shayk لاختيار فستان سهرة باللون الأحمر لإحدى المناسبات بقصة أنثوية مكشوف الأكتاف، مع شق طويل على الساق، وقد نسقت معه مجوهرات ذهبية لافتة وصندلًا بكعب عالٍ باللون الذهبي أيضًا.







اطلالات إيرينا شايك في فستان السهرة عنوان للأناقة والجاذبية، شاهدي الصور واستوحي منها أفكارًا لاطلالاتكِ في مناسباتكِ الخاصة.

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