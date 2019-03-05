تومي تحتفل مع مجموعة Voyageur بيوم المرأة العالمي 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مارس 2019 06:50 مساءً - تحتفل تومي، العلامة التجارية العالمية الرائدة للأكسسوارات الفاخرة للسفر، العمل وأسلوب الحياة المرهفة، بيوم المرأة العالمي 2019 مع تشكيلة Voyageur خاصة باللون الأزرق ألترامارين الموسمي. تتميز تشكيلة Voyageur بأدائها الهادف والعملي مع تعدد الاستخدامات، وتضم حقائب ظهر، حقائب أنيقة وأكسسوارات عصرية وخفيفة الوزن من النايلون تعزز حياة المرأة كثيرة الحركة والنشاط.





تحتفل مجموعة ربيع 2019 بفنون الرحلات. وفي هذا الموسم، تنطلق تومي بمسيرة لا تقدّم فقط الإلهام بالألوان والطبعات لما تعرضه المجموعات الجديدة، بل تحكي أيضاً عن مشوار تومي كعلامة تجارية. يقول فيكتور سانز، مدير الابداع الفني في تومي: "في تومي، نعمل باستمرار على الارتقاء بتجربة السفر. إن رحلاتنا واستكشافاتنا متواصلة. لن نتوقف أبداً عن العمل على تحسين حياة ورحلات عملائنا". يبقى تركيز تومي على توسيع فئة ابتكاراتها النسائية والتعمق أكثر في عالم الرقيّ، بالإضافة إلى استكشاف تقنيات جديدة من وجهة النظر المادية، مثل تلميع الجلد والعمل مع ألياف الكربون. علاوة على ذلك، يقدم ربيع 2019 إعادة الإطلاق لمجموعة تومي الأساسية، Alpha، مع تطوير لميزاتها الأكثر شهرة وإدماج التكنولوجيا فيها من أجل توفير أقصى مرونة للعلامة التجارية الخاصة بالمواطنين العالميين.





تشكّل مجموعة Alpha 3 الجديدة احتفالاً لكل ما تمثّله تومي: الابتكار في التصميم والهندسة، الأداء الوظيفي والعملي. وتدفع عملية إعادة الإطلاق المجموعة إلى الأمام من خلال الارتقاء بجوهرها، التكيّف مع العالم المتغيّر وإدماج المعرفة والخبرات المكتسبة من العقد الماضي. من خلال جمالية أكثر رقيّاً ورهفاً، تضمّنت تحديثات Alpha 3 إضافة منفذ USB مدمج للشحن إلى كل قياسات الحقائب المخصصة للمقصورة، مدخل مزدوج للوصول إلى الأغراض، واجهة أمامية عصرية مع قضبان للحماية، جيب أمامي يسمح بوصول كامل إلى الأغراض للمزيد من الأداء العملي، قسم قابل للطي من الجلد للوقاية من المطر وسحّاب بسلك مزدوج للأمان. يقدم أحدث تصميم لحقائب السفر Tall 4 Wheel Duffel Packing Case إمكانية الوصول من الأعلى ومنفصل إلى العلبة، كما يمتاز بأربعة ألواح داخلية للأحذية. تتضمن الحقائب الجديدة حقيبة الظهر Slim Backpack وهي حقيبة ظهر مدمجة مصممة لأولئك الذين لديهم حمولة خفيفة، حقيبة الملفات Slim 3-Way Brief وهي ابتكار أنيق للأعمال يمكن حملها كحقيبة ظهر أو كحقيبة، وExpandable Tote وهي حقيبة يد رجالية ضخمة، قابلة للتوسيع، عملية وسهلة الاستخدام لحمل الأغراض. ستتوفر المجموعة في نايلون بالستي أسود، جلد أسود، وأنثراسيت مع لمسات أخيرة بالجلد البني. كذلك سيتوفر نمط "كونغو" (Congo) موسمي، مما يعطي دفعة من الألوان إلى تصاميم مختارة.