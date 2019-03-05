إطلالات أنيقة للمحجبات بأنامل إيلي صعب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مارس 2019 06:50 مساءً - المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab يُعتبر واحدًا من أشهر المصممين بالعالم كله، وبالعالم العربي تشعر الصبايا أنه يعبّر عن أنوثتها وجمالها وسحرها الشرقي بشكل كبير. وبالحديث عن الصبايا المحجبات، فهناك الكثير من التصاميم المحتشمة مع الأكمام الطويلة التي تناسبهنّ، مع بعض التعديلات البسيطة.





التايور المعرق بالورود أنيق في الربيع

موضة التايورات عادت من جديد هذا العام بقوة، وكانت موجودة بمجموعة ربيع وصيف 2019 للعالمي إيلي صعب Elie Saab ، كالتايور المعرق بالورود، مع البليزر الطويل، وحزام الخصر المميز الذي عادةً ما يعتمده إيلي صعب بتصاميمه، ليضيف أنوثة ورشاقة للمرأة.





الفستان العباية لاطلالة مريحة

الفساتين بتصاميم العباية، والتي تكون بأكمام واسعة منسدلة، لاحظناها بتصاميم إيلي، سواء كان بربيع الموسم الحالي أو الماضي، وتُعتبر هي أفضل الخيارات للصبايا المحجبات، بخاصة على الشاطئ، كما أنها مناسبة للمتلئات، كالفستان الأبيض مع تطريزات الدانتيل الناعمة، وكالفستان برسومات الأشجار الاستوائية.





الفساتين الميدي الطويلة

كخيار هادئ وكلاسيكي بالوقت نفسه، يمكنكِ اختيار أحد تصاميم إيلي صعب لهذا العام، بقصّة ميدي طويلة تُبرز رشاقتكِ، مع بعض التطريزات البسيطة كالفستان بدرجة البيج المطرز بالكامل، ومعه قد تضعين حزام الخصر أو تستغنين عنه لتُبرزي أكثر قصّة الفستان.

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البدل العصرية الملونة

بكل مجموعة من عروض إيلي صعب أصبح لا بد وأن نجد تصاميم البدل العصرية، بخيارات أنيقة ومختلفة، مع أكمام طويلة تناسب المحجبات، كـ البدلة باللون الأزرق الكلاسيكية من مجموعة العام الماضي، أو الأبيض الأنيق بمجموعة هذا العام، كلاهما من الممكن أن تعتمديه مع حجاب باللون الأبيض.

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