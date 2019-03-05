"القومي للمرأة" يعقد دورة بعنوان "تدريب المدربين" لمكافحة الفساد

عقد المجلس القومي للمرأة، دورة تدريبية خلال الفترة من 27 يناير إلى 7 فبراير 2019 بعنوان "البرنامج المتكامل لتدريب المدربين" (TOT)، والذي عقد بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية لرفع مهارة العاملين بالمجلس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بالتعاون المثمر بين المجلس والهيئة والاستفادة من خبرات الأكاديمية، وما يلاقيه هذا البرنامج من صدى واسع، مؤكدة أهمية تكرار مثل هذه الدورات لما له من أثر في نشر الوعي والرسائل لمكافحة الفساد.

وأشار اللواء أركان حرب شريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى أن الهدف الرئيسي للهيئة هو تدريب كوادر في مجالات مختلفة تلبية لاحتياجاتهم التدريبية، مبينًا أن البرنامج التدريبي يهدف إلى إكساب المتدربين المهارات اللازمة ليصبحوا مدربين محترفين.

وأوضح البرنامج التدريبي تضمن عددا من الموضوعات منها العملية التدريبية، ودورة حياة التدريب، وجدارات ومسؤوليات المدرب، والأساليب التدريبية، ومهارات التواصل مع المتدربين.

فيما لفت اللواء هشام زعلوك، مدير الأكاديمية، إلى أنه يجب على المتدربين أن ينشروا قيم النزاهة والشفافية في المجتمع للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

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وفي النهاية، سلمت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، درع المجلس إلى الواء شريف رئيس الهيئة، ثم سلمت المتدربين شهادات اجتياز الدورة التدريبية.

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