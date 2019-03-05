"قومي المرأة" بكفر الشيخ يواصل لقاءات "المرأة المصرية أصل الحكاية"

يواصل المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، عقد سلسلة لقاءات بعنوان "المرأة المصرية أصل الحكاية"، وذلك في إطار الاحتفال بيوم المرأة المصرية في مائة عام "1919 - 2019"، والتي من المقرر أن تستمر حتى 14 مارس بقرى مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.

يأتي تحت رعاية المهندس إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وتحت إشراف الدكتورة هدى الطنباري مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

وعُقدت اليوم الثلاثاء، ندوة عن "نبذ العنف ضد المرأة وأضرار الزواج المبكر للفتاة"، بمركز شباب مدينة دسوق بحضور 75 سيدة وشاب والشيخ صلاح بدر من مديرية الأوقاف، وشيماء عبدالفتاح، واعظة بالأزهر الشريف، وأماني محمد علي، حنان حشاد من مركز شباب دسوق.

جرى مناقشة العديد من الموضوعات، أهمها "مكانة المرأة في الإسلام ومفهوم العنف وأشكاله والأسباب التي تؤدي لذلك وأضرار الزواج المبكر للفتيات القاصرات ودور فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ والخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس ووسائل الاتصال بالمكتب وكيفية تلاقي شكاوى المرأة".

كما جرى استعراض تاريخ المرأة المصرية في مائة عام، ورسائل الحملة على الحضور، وإلقاء قصيدة عن الأم المصرية من شاب بمركز شباب دسوق.

وفي السياق ذاته، جرى استكمال فعاليات حملة "طرق الأبواب" في قرية دمنكة وقرية الملاعب وقرية العجوزين، بمركز دسوق واستهدفت 1800 سيدة تم خلالها التوعية بأنشطة وأهداف المجلس القومي للمرأة والخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة والتعريف برسائل الحملة مع السيدات.

وعلى هامش الحملة، جرى تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع وزارة الصحة تقدم خدمات طبية للمرأة في قرية "دمنكة" تحت رعاية الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، كما جرى استكمال فعاليات حملة "لأني رجل" في قرية شابة بمركز دسوق واستهدفت 500 شاب جرى خلالها التوعية بأنشطة وأهداف المجلس القومي للمرأة والتعريف برسائل الحملة مع الشباب.

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