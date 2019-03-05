«هنا وفلوكس» قصة 4 أشهر «زواج مهدد بالطلاق»

عينيها تلمعان بشدة كلما نظرت إليه، تزداد ملامحها حُسنًا في وجوده، حتى ضحكاتها تضفى عليها رونق جذاب عند حديثها معه، تعامله كأنه فارس أحلامها المثالي، متعمدة إظهار حبها المتجلي بوضوح في كلماتها وصورها على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الموثقة للحظاتهما الرومانسية والمبهرة أيضًا التي لم تدم طويلا، بعدما كتب "إنستجرام" الأسطر الأخيرة في زواج هنا شيحة وأحمد فلوكس بحذفها لبعضهما البعض من "إنستجرام".

"محطات سريعة" مرت بها قصة حب "هنا وفلوكس" على مدار 134 يومًا، نعرضها خلال الفقرات التالية:

- بداية الحكاية

شائعة الارتباط لاحقت الثتائي عدة مرات، آخرها في أغسطس الماضي، عقب نفي الطرفين وجود قصة حب بينهما، وأنهما "مجرد أصدقاء"، حتى أعادت "هنا" الشكوك مجددًا حول ارتباطهما بنشر صورة لها، محتضنة "فلوكس"، لتعلق الفنانة مي سليم: "مبروك ليكم بحبكم إنتم الاتنين"، ما اعتبر إشارة على ارتباطهما.

قررت الفنانة حذف الصورة "المثيرة للجدل"، ليخرج "فلوكس" متوعدًا لوسائل الإعلام المتحدثة عن زواجها حينها، قائلًا: "عبث لم ير مثله في حياته، وأن الخبر غير صحيح على الإطلاق"، مؤكدًا أنه سيقاضي الصحفي الذي نشر خبر زواجه، موضحًا أنه حال زواجه سيعلن ذلك أمام الرأي العام لأن الزواج إشهار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة اليوم"، على قناة "اليوم".

- "زغروطة حلوة"

في 21 سبتمبر الماضي، فاجئت "هنا" متابعيها بنشر صورها بـ"جامبسوت"، من عقد قرانها على "فلوكس"، في حفل عائلي، عبر "إنستجرام"، معلقة: "حبيبي ربنا يخليك بحبك لآخر العمر"، وسط احتفاء كبير من الوسط الفني.

وأطلت العروس مرة أخرى، بفستان قصير ذات ألوان زاهية، مزود بحزام أسود عريض، مع ارتدائها حذاء أسود ذو كعب عالِ، مع زوجها وشقيقتيها.

- "شهر العسل"

شارك الثنائي متابعيهما، بصورة رومانسية لهما، خلال قضائهما شهر العسل في مدينة دبي الإماراتية، عبر "إنستجرام"، ونشر "فلوكس"، صور تجمعه بزوجته وظهرت فيها هنا شيحة، وهي تقبّله، وعلق عليها قائلًا: "حبي.. مرحبًا بكي في دبي".

وعبرت "هنا" عن حبها له، بنشر مجموعة صور تجمعها بـ"فلوكس"، وهو يحملها بين يديه، مُعلقة: "أشعر بالحب.. فأنا في أيد أمينة".

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- "أنزل يا جميل في الساحة"

عيد ميلادها الـ33 كان أول عيد ميلاد يجمعها عقب زواجها، والذي اقتصر على عدد من أصدقائها، من بينهم آسر ياسين وزوجته وأمير شاهين، وأفراد أسرتها وزوجها الفنان أحمد فلوكس.

وظهرت "هنا" في بعض المقاطع المتداولة، وهي تغني وترقص إلى جانب زوجها أحمد فلوكس، فيما حرصا على التقاط بعض الصور معًا، باعتباره أول عيد ميلاد لها يجمعهما بعد الزواج.

- "طلي بالأبيض"

فستان زفاف أبيض مُطرز، يحمل منفوش قليلًا، بتوقيع مصمم الأزياء بهيج حسين، تألقت به هنا بصحبة زوجها فلوكس، خلال مشاركتها باحتفالية "قادرون باختلاف" التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، بالمشاركة مع وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة "المنارة"، وسط إعرابها عن سعادتها بالظهور بإطلالة عروس مع "حبيبها" في فعالية مميزة.

- "خلصت الحكاية"

صدمة ومفاجأة سيطرت على جمهور "هنا وفلوكس"، عقب حذف الأخير لزوجته من "إنستجرام"، لترد الفنانة بحذفه ومسح صورهما سويًا، في ظل تأكيد مصدر مقرب من الفنانة إنها انفصلت عنه، عقب شجار نشب بينهما، لمعايرته لها بتجربة طلاقها السابقة وبأبنائها، مقررة ترك منزل الزوجية، في مدينة الشيخ زايد بـ6 أكتوبر وانتقالها للعيش مع والدها في "بيفرلي هيلز".

"هنا شيحة منهارة من العياط، ومكنتش متوقعة إنها هتتطلق بالسرعة دي".. كلمات لخص المصدر المقرب بها الحالة الحالية للفنانة، في وسط تقرب متابعيهما للتطورات الجديدة في علاقتهما، بين تمنيهم تجاوزهما الخلافات، واستمتاعهما بحياة زوجية مستقرة، أو كتابة السطر الأخيرة في حبهما بورقة الطلاق.

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