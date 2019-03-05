6 خطوات لحماية أطفالك من الألعاب الإلكترونية المميتة.. «تابعيهم»

يلجأ الأطفال إلى الألعاب لتفريغ طاقاتهم وتنمية مهاراتهم، لكن الألعاب الإلكترونية التي انتشرت مؤخرًا على المتاجر الإلكترونية، تركت أثرًا سلبيًا في نفوس كثير من الأطفال على مستوى العالم، منذ الطفولة وحتى المراهقة وما بعد المراهقة، وأخطر هذه الألعاب كانت "الحوت الأزرق" و"مومو" التي انتشرت مؤخرًا وحذرت منها دار الإفتاء.

المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات والملقب بـ"صائد الهاكرز"، حذّر الآباء والأمهات من خطورة بعض الألعاب الإلكترونية على الأطفال، إذ تسبب خطورة ومشكلات على مستخدميها، قائلاً: "لا يجب اختزال الأمر في لعبة واحدة أو اثنتين، هناك مئات الألعاب موجودة وجار تطويرها، وستنتشر بشكل أكبر خلال الفترات المقبلة".

ووجّه حجاج عبر "الوطن"، 6 نصائح لأولياء الأمور، لمتابعة أبنائهم المنشغلين بالألعاب الإلكترونية دائما، وهي كما يلي:

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1. موقع (M Spy) من أبرز المواقع التي تساعد الآباء على متابعة أبنائهم، إذ يتم شراء حساب مدفوع عليه، إما بالشهر أو أكثر، ويوجد اشتراك سنوي عليه.

2. لا يجب ترك الهاتف المحمول في يد الأطفال دائما.

3. متابعة الفيديوهات التي يشاهدها الأطفال على يوتيوب دائما.

6. يمكن البحث من خلال مواقع البحث عبر "الإنترنت" بكلمة parental) (control، وتحميل البرامج التي تساعد الآباء على متابعة الأبناء بشكل جيد، يصل إلى متابعة المحادثة التي تجرى عبر الهاتف.

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