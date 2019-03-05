فيديو طريف.. سيرين عبدالنور تداعب ابنها قبل النوم

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مقطعًا مصورًا طريفًا مع ابنها الأصغر "كريستيانو"، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "سيرين" خلال المقطع داخل المنزل، وهي تلاعب صغيرها الذي تفاعل معها بإصدار ضحكات عالية، وعلقت على الفيديو قائلة: "بدو ينام وبدو يلعب بنفس الوقت". Advertisements وكانت "سيرين" أنجبت مولودها الجديد "كريستيانو"، في مارس الماضي، واحتفلت به بنشر صورة له مع ابنتها "تاليا"، معلقة: "نشكر الله"، وهي الصورة التي حازت إعجاب ما يزيد عن 260 ألف من متابعيها، الذين حرصوا على توجيه التهاني إليها. ​

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