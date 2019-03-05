مجموعةُ مالبيري لخريف 2019.. تصاميمُ ملكية بامتياز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يُمكننا إنكار مدى تأثر مجموعات الأزياء الخريفية المعروضة خلال أسبوع الموضة في باريس بالتراث الملكي البريطاني، من Teddy girls في ديور (مع إشارة إلى الأميرة مارغريت المتمردة)، إلى مرتفعات هايلاندز في عرض كلوي، وممر الروك الملكي في عرض باكو رابان.

وقام المديرُ الإبداعي جوني كوكا لعلامة مالبيري باستلهام مجموعته من شارع سافيل رو اللندني والذي يعتبرُ عرين أناقة الرجل الإنكليزي، فقدم معطفًا كلاسيكيًا بطابع رجالي بطبعة الكاروهات باللونين الأبيض والوردي مزينًا بالترتر، وبدلة بنطلون حريرية باللون البرغندي مزينة بطبعة الأزهر Liberty blooms، وفستانًا ذهبي اللون بطبعة غرافيكية مستوحاة من ربطات العنق الرجالية، وآخر بطبعة مجردة من اللون الوردي والأحمر شبيهة بنمط الكامو مستوحاة من قطيع من البط البري يتواجد خلف مكتب العلامة في لندن.

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كما قدّم المصمم تشكيلةً من الإكسسوارات بطابع الـ punk شملت أحزمة جلدية مزينة بحلقات ذهبية، وأقراط من الذهب مزينة بحبات اللؤلؤ، وقلادات حجرية مصقولة على سلاسل طويلة، وسلسلة قابلة للإزالة على حقيبة Keeley يمكن ارتداؤها كسوار اليد.

وأكبرُ قوة للمصمم تكمُن بشكل لا يمكن إنكاره في السلع الجلدية، كما يتضح من خلال أحذية كعب Christy الهندسية والثنائية اللون باللون الأزرق الخزفي وبفتحة المقدمة على شكل V، وحقيبة Millie twofer الهجينة الجديدة التي يمكن جمعها لتصبح حقيبة دلو، وقد بدت جذابة بشكل خاص في نمط جلد الثعبان الرمادي والأسود.

في حين أن البعض قد يعتبر ملابس مولبيري معقدة بعض الشيء، إلا أن كوكا تعرف بوضوح كيف تُلبي احتياجات الزبائن الأساسيين، فعلى سبيل المثال قامت دوقة كامبردج بارتداء معطف الكاب بحزام الخصر.