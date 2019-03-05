بالصور- شاهدي مجموعة تصاميم زهير مراد لربيع وصيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

أطلق المصمم العالمي زهير مراد مجموعته من تصاميم ربيع - صيف 2019، إذ اعتمد على الألوان الهادئة والصريحة، مثل الأبيض والأسود التي جاءت مسيطرة بشكل كبير في معظم تصيماته، كما أنه اعتمد على صيحات التصاميم المرصعة بالإكسسوارات الفضية اللامعة.

واستخدم الجمبسوت والستايل البدل النسائية التي تتكون من قطعتين البنطلون بصحية الواسع من عند الأقدام، مع البليزر من نفس القطعة والتي يعتبر من الصيحات الأكثر التصميمات انتشارًا بين النساء التي تعطيك إطلالة كلاسيكية وجذابة.

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كما أنه اعتمد في تصميماته على الكرانيش، التي ظهرت بقوة على السجادة الحمراء من حفل فعاليات الأوسكار لهذا العام، وارتدت كثير من الفنانات هذه الصيحة التي تعتبر موضة لهذا العام.

أما عن الفساتين الكاجوال، أو التي تناسب الإطلالات النهارية، فاختار زهير المنقوش بالورود التي يعيك لإطلالاتك جاذبية.

وفيما يلي، بعض تصميمات المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، في الألبوم المرفق بالأعلى.